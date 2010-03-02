Нужен опытный человек, который может сверстать 4 страницы для Magento, и натянуть их на систему управления контентом. При хорошо выполненной работе возможно постоянное сотрудничество. Рассмотрю предложения опытных верстальщиков, которые заинтересованы разобраться в ...
Отверстать и поставить на jooml'y
Необходимо отверстать несложные макеты и поставить на jooml'y
Вёрстка должна быть кроссбраузерная, не резина.
PSD есть.
Сроки: 1 день
Выбирать буду по стоимости.
Пишите только в проект.
Выбранный исполнитель
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