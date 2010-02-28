Перенос Шаблона на Joomla 1.5. сделать надо за 1 день.

Нужны люди только с опытом быстрой работы и которые точно знают Джумлу.

Итак есть сайт http://avia-tech.com/

Сделан на левом движке.

Переносим на Джумлу.

необходимо сверстать шаблон под Джумлу. Но не полностью передрать в с некоторыми улучшениями и упрощениями.

Многих частей что сейчас есть на сайте их не будет.

А именно Уберем с права спецпредложение, каталог, фото и видео.

Так же прошу подумать о Реализации часов, которы сейчас просто как картинка.

Возможно это сделать на ява скрипт как здесь.

https://ibank.mmbank.ru/private/Moscow.citizen

Здесь часы являются проверкой для работоспособности Явы, но часы хотелось бы как то украсить.

Но часы за отдельную стоимость.

Если не можете то только шаблон.

Преимущество конечно тем кто сможет и шаблон и часы.

И конечно стремимся к минимизации цены.

Подробности при выборе исполнителя.

От Вас сроки и сумма.

пишите Ваши предложения в Асю 553125050