Верстка PSD макета под Joomla 1.5

Есть шаблон главной страницы в .psd и других разделов (т.е. то как я хочу что бы выглядел сайт). Нужно создать дизайн под Joomla 1.5 самой главной страницы и дополнительных страниц(контент типа новости). Разбить все на окна(модули)

.JPG макет кину в ЛС линком.