Требуется верстка макета

Срочно требуется отверстать макет. (главная и внутренняя)

Требования: блочная, резина, валидноcть, кроссбраузерность (ff, ie, opera, chrome).

Макет простой, два исполнителя подряд взяли и пропали, поэтому если сейчас у вас нет времени - прошу мое время и нервы тоже поберечь. Требуется сверстать за несколько часов. Если есть возможность интегрировать на какую-либо cms - выслушаю варианты (требуется стандартный функционал: правка контента и информационных блоков, поиск, календарь новостей, фотогалерея).