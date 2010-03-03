Верстка шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок373 просмотра

Нужна верстка одной-двух страницы дизайна. Оставляйте ваши цены здесь. Для связи можете писать в ICQ 34-666-27

15 лет назад
InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zara09
Зара 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Верстка на высшем уровне. Сделано именно так как хотелось бы видеть! Остался очень довольным и думаю будем поддерживать дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

zara09
Зара 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад