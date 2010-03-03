Нужно переделать главную страницу сайта forexdreams (tochka ком) Поменять местами описания роботов и "Articles" (при этом расширив колонку справа т.к. потребуется больше места) Ссылки которые в меню "Navigation" поставить горизонтально на ...
Верстка шаблона
Нужна верстка одной-двух страницы дизайна. Оставляйте ваши цены здесь. Для связи можете писать в ICQ 34-666-27
Выбранный исполнитель
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