Верстка под Shop-Script

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок194 просмотра

Shop-script сильно модифицирован, нужно будет учитывать нюансы.

Верстка из psd.

Сдача: 7 марта.

15 лет назад
keith284487
Кирилл 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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