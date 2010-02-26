Сверстать простой макет

Есть дизайн всех страниц интернет магазина в psd. Нужно сделать верстку, программирование, чтобы был рабочий функциональный магазин. Из сложностей только оплата кредитными картами онлайн. По функционалу: вопрос-ответ, новости (колонка новостей и список), контакты с формой ...