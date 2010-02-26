Сверстать простой макет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок229 просмотров

Простая верстка - 2 слоя, блок контента и два меню одно текстом, одно картинками.

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15 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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