Добрый день ! Нужен шаблон CSS. http://autorambler.ru на подобие этого, просто и со вкусом. Основная задача: -разметка страницы резиновая (шапка, слева блок под меню, по центру основной ...
Вёрстка под ДЛЕ
Есть вёрстка , нужно её порубить под ДЛЕ
срочно
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо переверстать шапку у сайта http://av18.izhnet.ru где накиданы банеры и меню вразнобой там резиновая дивная верстка. Сделать надо примерно как тут http://bannoe.mmk.ru/index.htm верхнее синее меню. Примерное расположение элементов в прилагаемом файле. Цены и сроки ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
На главной странице при наведении на иконки неправильной формы и отведении с них минимальная анимация. Для того, чтобы этого достичь нужно порезать картинку, сверстать и по ролловеру image-map заменить на картинку с ...Завершен15 лет назад
- $40
Сверстать главную страницу и по ее принципу внутреннюю. Отличие только в размере верхнего блока. Кроссобраузерная, валидная верстка. Если открыть в малом окне и потянуть за край графика не должна пропадать и прыгать. ...Закрыт15 лет назад
Нужно сверстать по макету главную и внутреннюю страницу сайта. Требования к верстке: - по возможности максимально валидно, - кроссбраузерность (chrom ff3+ opera8+, ie6+ обязательно), - чистый грамотный хорошо читаемый код, ...Завершен15 лет назад
Часть страниц нужна к 16-17 часам по мск. остальное завтраЗакрыт15 лет назад
- $30
День добрый. Требуется блочная верстка, кроссбраузерность (IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome), валидность. Макет нерезиновый, центрированный. Чистый код, структурированный css, в общем, чтобы самому приятно было от проделанной работы! ...Завершен15 лет назад
Верстка простого макетаЗакрыт15 лет назад
Требуется сверстать имеющийся макет сайта. Верстка включает в себя главную страницу и 7-8 внутренних страниц. Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome. Плюсом ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Сверстать шаблон под Joomla 1.5 из из исходного PSD файла. Сроки кратчайшие. Детали и файл пришлю в личку.HTML-верстка10 заявокЗакрыт15 лет назад