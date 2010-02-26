Создание шаблона css

Добрый день !

Нужен шаблон CSS. http://autorambler.ru на подобие этого, просто и со вкусом. Основная задача:

-разметка страницы резиновая (шапка, слева блок под меню, по центру основной блок, справа узкий блок и подвал)

- приветствуются интересные хорошо читаемые шрифты

- желательно обрамление блоков в рамку с закругленными краями

- код должен проходить проверку на валидаторе !

P.S.

Не надо писать сообщения аля выполню или сделаю. От вас цена и сроки. Если сразу продемонстрируете готовый файл на тестовом сайте 90% что куплю сразу.