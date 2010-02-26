На главной странице при наведении на иконки неправильной формы и отведении с них минимальная анимация. Для того, чтобы этого достичь нужно порезать картинку, сверстать и по ролловеру image-map заменить на картинку с ...
Переверстать шапку сайта
Необходимо переверстать шапку у сайта http://av18.izhnet.ru где накиданы банеры и меню вразнобой там резиновая дивная верстка. Сделать надо примерно как тут http://bannoe.mmk.ru/index.htm верхнее синее меню. Примерное расположение элементов в прилагаемом файле. Цены и сроки пишите сюда или на аську 409285039
Исполнителю вышлю шаблон который сейчас там стоит
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