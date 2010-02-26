Переверстать шапку сайта

Необходимо переверстать шапку у сайта http://av18.izhnet.ru где накиданы банеры и меню вразнобой там резиновая дивная верстка. Сделать надо примерно как тут http://bannoe.mmk.ru/index.htm верхнее синее меню. Примерное расположение элементов в прилагаемом файле. Цены и сроки пишите сюда или на аську 409285039

Исполнителю вышлю шаблон который сейчас там стоит