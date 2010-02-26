Нужно сверстать по макету главную и внутреннюю страницу сайта. Требования к верстке: - по возможности максимально валидно, - кроссбраузерность (chrom ff3+ opera8+, ie6+ обязательно), - чистый грамотный хорошо читаемый код, ...
Верстка страниц
Сверстать главную страницу и по ее принципу внутреннюю. Отличие только в размере верхнего блока.
Кроссобраузерная, валидная верстка.
Если открыть в малом окне и потянуть за край графика не должна пропадать и прыгать.
Первоначальный размер 1070 по ширине. Потом тянется фон вокруг графики. Желательно резать файлы и верстать в таблице или чтобы графика не заходила друг под друга в целях экономии веса страницы. Средний вес без меню примерно 200-250кб максимум. Где возможно оптимизировать.
По высоте тянется низ контента как показано на картинке. Есть табличный пример и однотонный фон контента. Боковые поля статичные не тянутся.
Где меню с кнопками сделать отдельным блоком, если его удалить останется фон под кнопками для вставки флешь. Есть пример.
Желательно совместить таблицы и дивы. Предпочтение таблицы, добавочные дивы.
основные браузеры при проверке IE-6,7,8
Mozilla Firefox3.5-3.6
Safari
Opera
Chrome
Меню флешь есть и будет в верстке с Z индекс 1 и при разворачивании наезжать на контент под меню. Можно посмотреть пример. http://volshebniki.ru/verstka/volsh.html
Тз смотрите по графике. http://volshebniki.ru/verstka/2.jpg и
Вторая страница http://volshebniki.ru/verstka/4.jpg
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