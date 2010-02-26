Верстка страниц

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок319 просмотров

Сверстать главную страницу и по ее принципу внутреннюю. Отличие только в размере верхнего блока.

Кроссобраузерная, валидная верстка.

Если открыть в малом окне и потянуть за край графика не должна пропадать и прыгать.

Первоначальный размер 1070 по ширине. Потом тянется фон вокруг графики. Желательно резать файлы и верстать в таблице или чтобы графика не заходила друг под друга в целях экономии веса страницы. Средний вес без меню примерно 200-250кб максимум. Где возможно оптимизировать.

По высоте тянется низ контента как показано на картинке. Есть табличный пример и однотонный фон контента. Боковые поля статичные не тянутся.

Где меню с кнопками сделать отдельным блоком, если его удалить останется фон под кнопками для вставки флешь. Есть пример.

Желательно совместить таблицы и дивы. Предпочтение таблицы, добавочные дивы.

основные браузеры при проверке IE-6,7,8

Mozilla Firefox3.5-3.6

Safari

Opera

Chrome

Меню флешь есть и будет в верстке с Z индекс 1 и при разворачивании наезжать на контент под меню. Можно посмотреть пример. http://volshebniki.ru/verstka/volsh.html

Тз смотрите по графике. http://volshebniki.ru/verstka/2.jpg и

Вторая страница http://volshebniki.ru/verstka/4.jpg

15 лет назад
infos
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DIVst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-5)
15 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

DIVst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-5)
15 лет назад

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