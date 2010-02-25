Верстка нескольких страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки184 просмотра

Часть страниц нужна к 16-17 часам по мск. остальное завтра

15 лет назад
virtvol
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

MrEugeniusz
Женя 
75 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Человек предложил выполнить вёрстку 9 несложных страниц за 40 долларов. Я согласился. Меня выбрали в проекте. Сроки у человека горели и нужно было успеть сделать 2-3 страницы до 16-17 часов. Впервые мы списались в 12 часов, а макеты я получил в районе 14 часов. Замечу согласился я за 5 часов до сдачи. Начал делать. Клиент заторопился, хотя сам пропадал на 2 часа непонятно куда. В 16 с небольшим я показал вёрстку главной и услышал придирки про отступы и команду не делать далее, мол наш программист сверстает. За главную страницу человек предложил 5 долларов, которые так и не были получены. До сих пор человек не объявился. Очень много требует и в нужные моменты отходит. Не рекомендую. Вот сама свёрстанная страница: http://www.mr-eugeniusz.narod.ru/bad_man/ думаю качество очень хорошее.

Заявки фрилансеров

MrEugeniusz
Женя 
75 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужна профессиональная верстка главной страницы

    $30

    День добрый. Требуется блочная верстка, кроссбраузерность (IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome), валидность. Макет нерезиновый, центрированный. Чистый код, структурированный css, в общем, чтобы самому приятно было от проделанной работы! ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна верстка сайта

    Требуется сверстать имеющийся макет сайта. Верстка включает в себя главную страницу и 7-8 внутренних страниц. Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome. Плюсом ...

    jQuery
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    Сверстать представленный макет главной страницы сайта и макет второстепенной страницы. Прошу указать точную стоимость верстки и срок исполнения. Конечный макет должен быть представлен в формате html.

    HTML
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать простой шаблон под Joomla 1.5.x

    ТЗ: - Внешний вид шаблона в присоединенной картинке - Кроссбраузерно - IE6.0 - 8.0, Firefox, Opera, Chrome - Желательно на div'ах - CMS Joomla 1.5.х - желательно понимание, как выводятся модули ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перенести дизайн на DLE

    $30

    Есть готовый дизайн сайта (создано в Артистире) в виде HTML странички, со стилями и картинками. Необходимо без потерь перенести данный дизайн на DLE

    DLEHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад