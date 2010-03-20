Сверстать по макету 2 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок423 просмотра

Нужно сверстать по макету главную и внутреннюю страницу сайта.

Требования к верстке:

- по возможности максимально валидно,

- кроссбраузерность (chrom ff3+ opera8+, ie6+ обязательно),

- чистый грамотный хорошо читаемый код,

- div-верстка

Превью макетов (для оценки уровня сложности задачи) в приложении, сами макеты в psd вышлю исполнителю.

Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену, срок и ссылку на пример вашей верстки.

15 лет назад
MaxF
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Groonya
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Очень понравилось сотрудничество. Все четко, грамотно и в срок. Спасибо, за работу, 10 баллов!
Очень хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Groonya
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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