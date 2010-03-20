Сверстать по макету 2 страницы

Нужно сверстать по макету главную и внутреннюю страницу сайта.

Требования к верстке:

- по возможности максимально валидно,

- кроссбраузерность (chrom ff3+ opera8+, ie6+ обязательно),

- чистый грамотный хорошо читаемый код,

- div-верстка

Превью макетов (для оценки уровня сложности задачи) в приложении, сами макеты в psd вышлю исполнителю.

Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену, срок и ссылку на пример вашей верстки.