Сверстать страницу (Макет в PSD)

Добрый день участники проекты.

Собственно надо сделать качественную верстку одной страницы сайта о хостинге и доменах.

Макет в PSD формате.

Понимаю что для того чтобы оценить сложность и соответственно стоимость верстки вам надо посмотреть на макет.

Макет прилагаю.

Предпочтение более низким ценам.

Сделать нужно крайне быстро.

Оплата по WMZ.

Ваши предложения оставляйте только в проекте вместе с номером ICQ. Спасибо.