Нужен интернет магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок233 просмотра

Есть дизайн всех страниц интернет магазина в psd. Нужно сделать верстку, программирование, чтобы был рабочий функциональный магазин. Из сложностей только оплата кредитными картами онлайн. По функционалу: вопрос-ответ, новости (колонка новостей и список), контакты с формой обратной связи. Все остальное как с тандратном магазине, с оформлением заказа и оплатой. Ваши цены, сроки. Оплата по факту.

15 лет назад
kvateeva
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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