Нужен интернет магазин

Есть дизайн всех страниц интернет магазина в psd. Нужно сделать верстку, программирование, чтобы был рабочий функциональный магазин. Из сложностей только оплата кредитными картами онлайн. По функционалу: вопрос-ответ, новости (колонка новостей и список), контакты с формой обратной связи. Все остальное как с тандратном магазине, с оформлением заказа и оплатой. Ваши цены, сроки. Оплата по факту.