Сверстать одну старничку на html

Необходимо сверстать одну страничку на html, можно с использованием css.

Картинка прикреплена, чтобы оценить объем.

Сделать так как в исходнике (в формате cdr вышлю потом на почту), единственное где строка:

"статус земель" - земли поселений сделать эту строку по высоте текста (смотрите пример строкой ниже)