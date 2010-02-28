Сверстать одну старничку на html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок368 просмотров

Необходимо сверстать одну страничку на html, можно с использованием css.

Картинка прикреплена, чтобы оценить объем.

Сделать так как в исходнике (в формате cdr вышлю потом на почту), единственное где строка:

"статус земель" - земли поселений сделать эту строку по высоте текста (смотрите пример строкой ниже)

CSSHTML
15 лет назад
michail
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Вячеслав все сделал оперативно и четко - люблю когда работа проходит в таком ключе!
Отмечу вежливость и своевременную оплату. Спасибо, Михаил.

Заявки фрилансеров

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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