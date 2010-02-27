Требуется исправить ошибки вывода FLASH-элемента

На некоторых моих сайтах некорректно отображается flash заставка в шапке (flash должна быть прозрачной чтобы было видно фон под ней, транспарент в хтмл естественно указан) в DIV'e. Проблема распространенная, поэтому требуется мастер, который сможет решить проблему в умеренные сроки.

Указывайте примерную цену дабы я смог вас взять в проект в системе!

Желательно так же иметь дело с флешером-верстальщиком! Для выполнения последующих проектов под ключ.

Работа ответственная, поэтому смотрю внимательно на отзывы и еще внимательнее на самих отзыводателей =)