Требуется исправить ошибки вывода FLASH-элемента

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки128 просмотров

На некоторых моих сайтах некорректно отображается flash заставка в шапке (flash должна быть прозрачной чтобы было видно фон под ней, транспарент в хтмл естественно указан) в DIV'e. Проблема распространенная, поэтому требуется мастер, который сможет решить проблему в умеренные сроки.

Указывайте примерную цену дабы я смог вас взять в проект в системе!

Желательно так же иметь дело с флешером-верстальщиком! Для выполнения последующих проектов под ключ.

Работа ответственная, поэтому смотрю внимательно на отзывы и еще внимательнее на самих отзыводателей =)

15 лет назад
FIRMSTYLE
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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