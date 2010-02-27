Разработка интернет магазина

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок231 просмотр

Нужно сверсрать шаблон из psd макета и сделать готовый к работе интернет магазин.

По функционалу: оплата разными кредитными картами (виза, мастеркард), доска сообщений с ответами, новости, форма обратной связи, регистрация, оформление заказов, оплата, доставка. Оплата по факту. Ваши цены и сроки. Выбор по принципу: соотношение цена-качество.

15 лет назад
nissajem
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров