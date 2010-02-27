Нужно переделать главную страницу сайта forexdreams (tochka ком)

Поменять местами описания роботов и "Articles" (при этом расширив колонку справа т.к. потребуется больше места)

Ссылки которые в меню "Navigation" поставить горизонтально на том уровне где слово "Navigation", а само слово убрать совсем. Добавить кнопку "Home". После этого весь блок "Welcome to Forex Dreams!" начинается у левого края. Экономим место вертикально.

Content (анонсы статей) теперь будет расположены там где сейчас "FAP Turbo"). Пример вот:

http://www.sitepoint.com после заголовка "Latest Blogs"

и вот:

http://allergomed.com (на цвет не смотрите, он должен быть наоборот как можно веселее!)

Сделать так чтоб можно было легко добавлять новые статьи, и объяснить мне как их добавлять, а также как добавлять описание нового робота с картинкой (по заданию они теперь будут в колонке справа).

Обязательно чтоб всё было ровно и работало во всех браузерах, включая IE6.

Оплата через систему Яндекс Деньги.