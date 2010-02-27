На некоторых моих сайтах некорректно отображается flash заставка в шапке (flash должна быть прозрачной чтобы было видно фон под ней, транспарент в хтмл естественно указан) в DIV'e. Проблема распространенная, поэтому требуется мастер, который сможет решить ...
Переделать главную страницу сайта
Нужно переделать главную страницу сайта forexdreams (tochka ком)
Поменять местами описания роботов и "Articles" (при этом расширив колонку справа т.к. потребуется больше места)
Ссылки которые в меню "Navigation" поставить горизонтально на том уровне где слово "Navigation", а само слово убрать совсем. Добавить кнопку "Home". После этого весь блок "Welcome to Forex Dreams!" начинается у левого края. Экономим место вертикально.
Content (анонсы статей) теперь будет расположены там где сейчас "FAP Turbo"). Пример вот:
http://www.sitepoint.com после заголовка "Latest Blogs"
и вот:
http://allergomed.com (на цвет не смотрите, он должен быть наоборот как можно веселее!)
Сделать так чтоб можно было легко добавлять новые статьи, и объяснить мне как их добавлять, а также как добавлять описание нового робота с картинкой (по заданию они теперь будут в колонке справа).
Обязательно чтоб всё было ровно и работало во всех браузерах, включая IE6.
Оплата через систему Яндекс Деньги.
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