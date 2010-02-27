Нужно довести макет до ума движок DANNEO

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка107 просмотров

Все нарисовано в макете он прикреплен как index.jpg,вот сайт http://arsenal-les.ru/index.php его нужно сделать как на макете.

15 лет назад
Lovecore
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Meridey
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Meridey
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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