whiteapple

Человек должен крутиться в мире покера и понимать, что и как работает. Без отзывов прошу не беспокоить. Нужно набить сайт контентом, а именно : 1.Обзоры к 12-и комнатам ...
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
На сайте есть контент - абсолютно не понятный, как будто переведен программами типа ПРОМТ. Нужно : 1)придать предложениям смысл + не большой rewrite 2)все должно быть без ошибок 3)в местах ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $80
Есть шаблон главной страницы в .psd и других разделов (т.е. то как я хочу что бы выглядел сайт). Нужно создать дизайн под Joomla 1.5 самой главной страницы и дополнительных страниц(контент типа новости). Разбить все на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Есть СМС сервис(линк в личку), который предоставляет платные услуги на сайте - он полностью отлажен и работает. Что нужно : Встроить в эту систему, сервис партнерки - все через MySQL естесвенно. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Перевести нужно на : ФинскийПереводы8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужно помочь в настройке смс биллинга, вернее обьяснить, каким образом это все делается. Беру на себя установку любого приложения на линуксе CentOS. Как я понимаю нужно писать perl или php скрипты - именно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Покер правилаКопирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $30
Есть сайт, шапка сделана, нужно нарисовать так называемые "окна" (6 штук) для разделов строго под дизайн ! (Новости, Акции, Почему Мы, Опрос, Видео, Суппорт) Тематика сайта: покер. Пример в приложении. Все вопросы задавайте в ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
1)Дизайн + CSS + Верстка под JOOMLA 1.5 CMS: a)главная страница б)внутренние страницы в)Фотогаллерея г)Медиа-плеер д)Остальные модули е)тестирование на валидность в различных ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад