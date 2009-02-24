whiteapple

Дмитрий whiteapple

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$80
10 баллов
15 лет назад
Верстка PSD макета под Joomla 1.5
Joomla
Четкая оплата, отличный клиент, чесный
Работу выполнил. Приятен в общении.
Ответный отзыв
Savo4ek
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Отредакт. текст на русском (покер)
Достойная оплата, четкое задание, приятное общение. Что еще нужно?)
Человек выполнил работу со скоростью света, приятен в общении, рад знакомству.
Ответный отзыв
aorta2
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Настройка СМС биллинга
CentOSPHP
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ - чёткая оплата. Приятно было поработать.
Человек сделал работу на 5+, приятен в общении. Советую!
Ответный отзыв