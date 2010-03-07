Отредакт. текст на русском (покер)

На сайте есть контент - абсолютно не понятный, как будто переведен программами типа ПРОМТ.

Нужно :

1)придать предложениям смысл + не большой rewrite

2)все должно быть без ошибок

3)в местах где нет русского текста - перевести с англ. языка (не обязательно слово в слово, главное что бы было ПОНЯТНО и ПРОСТО)

Текст брать прямо с сайта и редактировать, так же где текст написан понятно и на ваш взгляд его корректировать не надо - нужно сделать rewrite

Должен быть опыт в покерном контенте (понимать, что и для чего)

В лс скину сайт - он на двух языках.В ответ жду ценовое предложение и сроки выполнения.

Готовую работу принимаю в Word-е.