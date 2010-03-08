Название - женский интернет-магазин-белье-одежда

# 1 — $ 25

Нужно придумать название домена для женского интернет-магазина.

Товары, которые будут продаваться:

Нижнее белье

Колготки

Джемпера

Женский трикотаж и многое другое

Парфюмерия, аксессуары...

В общем, магазин с красивыми и изысканными товарами для женщин.

Красивое название, можно со смыслом (объяснение прилагать), можно без, милозвучное и дорогое.

Название должно быть не длинным 3-4-5 6 букв максимум на английском языке. Чем короче и легче произносится и запоминается тем лучше!

Не должно содержать трудно произносимых букв, типа ж,ш,ч, х...

Домен должен быть свободным в зоне com.ua лучше что бы и зоны ru, com тоже были свободны, или хотя бы заняты, но без действующих сайтов.

Обязательная проверка занятости домена перед отправкой своих вариантов.

Выкладывая свои варианты в конкурс, дублируйте их в личку, что бы не забыть и не пропустить чей то вариант. Лички читаю все, отвечаю только на варианты, которые понравятся, из - за отсутствия времени.

Желаю всем творческого вдохновения. Спасибо за участие в конкурсе.