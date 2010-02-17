Распознавание и корректировка

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт56 заявок1220 просмотров

Необходимо распознать в файнридере большой объем литературы и скорректировать ошибки распознавания.

Литература в формате PDF конечный формат HTML

Указывайте цену за 1000 зн.

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HTML
15 лет назад
lhavi
40 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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