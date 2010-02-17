Необходимо делать переводы описаний тваров для интернет магазина. Описание обычно, бывает объемом чуть меньше/больше, 1/3 листа А4 в MS Word (с предустановленными полями, занимает в шрифте Times New Roman ). Прошу предложения отправлять ...
Распознавание и корректировка
Необходимо распознать в файнридере большой объем литературы и скорректировать ошибки распознавания.
Литература в формате PDF конечный формат HTML
Указывайте цену за 1000 зн.
Предложения пишите в проекте, их увижу только я.
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