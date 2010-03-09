Распознавание документа с сохранением форматир.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок451 просмотр

Распознание документа с сохранением форматирования

шрифт должен быть 14

всю информацию перераспределить под стандартные листы А4

номера страниц, верхний колонтитул ненужны

желающие заняться присылайте тестовую страницу на cor(собачка)bk.ru

оплата WEBMONEY

http://exclusiv-store.com/files/11.rar 33 mb

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15 лет назад
Maxim_us
46 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vitya-89
Яцык 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Оперативный , четкий подход к работе. качество на высоте. Рекомендуем.
Очень доволен сотрудничеству с Максимом, доступно объясняет, что хочет увидит в конечном результате. С оплатой не затягивает. Очень хороший роботодатель РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

vitya-89
Яцык 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад