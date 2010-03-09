Дано: 95 стр. сканированного текста (образцы см. в приложении). Нужно: распознать английский и японский текст, по возможности без ошибок. Формат выдачи: *.txt (UTF-8/Unicode). Срок: 2 недели. Цена: жду ваших предложений! ...
Распознавание документа с сохранением форматир.
Распознание документа с сохранением форматирования
шрифт должен быть 14
всю информацию перераспределить под стандартные листы А4
номера страниц, верхний колонтитул ненужны
желающие заняться присылайте тестовую страницу на cor(собачка)bk.ru
оплата WEBMONEY
http://exclusiv-store.com/files/11.rar 33 mb
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