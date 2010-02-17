Оставляете отзывы не менее 205 слов (СЛОВ не БУКВ) на каждое наименование техники, наименование на которое нужны отзывы высылаю в процессе работы. Нужно писать максимально подробные и качественные отзывы. ...
Привести в порядок наполнение сайта
Есть 2 сайта, данный тендер относится к одному, в случае если выиграете тендер работы будут оплачиваться и проводится по 2-м (за каждый отдельно)
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Сайт www.aeperson.ru
Задача:
1) Проверить\изменить все наполнение сайта на внешнею грамотность (читабельность, шрифты, стили, абзацы, упорядочивание и т.д.)
2) В каждый раздел (слева меню на главной странице) нужно добавить по 2-е уникальные небольшие (1500-2000 знак) статьи тематики раздела
Условия:
Оплата после исполнения (Яндекс деньги), цены и срок исполнения писать сразу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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