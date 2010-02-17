Привести в порядок наполнение сайта

Есть 2 сайта, данный тендер относится к одному, в случае если выиграете тендер работы будут оплачиваться и проводится по 2-м (за каждый отдельно)

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Сайт www.aeperson.ru

Задача:

1) Проверить\изменить все наполнение сайта на внешнею грамотность (читабельность, шрифты, стили, абзацы, упорядочивание и т.д.)

2) В каждый раздел (слева меню на главной странице) нужно добавить по 2-е уникальные небольшие (1500-2000 знак) статьи тематики раздела

Условия:

Оплата после исполнения (Яндекс деньги), цены и срок исполнения писать сразу