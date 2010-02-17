Написание отзывов на бытовую технику

Оставляете отзывы не менее 205 слов (СЛОВ не БУКВ) на каждое наименование техники, наименование на которое нужны отзывы высылаю в процессе работы.

Нужно писать максимально подробные и качественные отзывы.

Разрешается смотреть обзоры техники в интернете и с них готовить отзыв, только не дублировать текст, изменять слова только смысл одинаковый.

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