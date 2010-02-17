Необходимо делать переводы описаний тваров для интернет магазина. Описание обычно, бывает объемом чуть меньше/больше, 1/3 листа А4 в MS Word (с предустановленными полями, занимает в шрифте Times New Roman ). Прошу предложения отправлять ...
Написание отзывов на бытовую технику
Оставляете отзывы не менее 205 слов (СЛОВ не БУКВ) на каждое наименование техники, наименование на которое нужны отзывы высылаю в процессе работы.
Нужно писать максимально подробные и качественные отзывы.
Разрешается смотреть обзоры техники в интернете и с них готовить отзыв, только не дублировать текст, изменять слова только смысл одинаковый.
Заработок выплачивается ежемесячно, с 1-го по 10 число следующего месяца.
Заработанные деньги перечисляются на Webmoney или яндекс деньги.
Заявки фрилансеров
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