Расшифровка аудио.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен10 заявок577 просмотров

Здравствуйте, требуется ответственный человек для расшифровки аудио файлов. Работа не разовая, периодическая. На данный момент нужно расшифровать 5-6 часов аудио.

Тестовое задание http://narod.ru/disk/18322854000/1%20(copy%203).rar.html

всё делать не нужно 2-3 минуты.

Жду предложения с выполненным тестом

С указанием времени на расшифровку 1 часа аудио

Сколько можете делать в день.

С указанием стоимости.

Выбор будет осуществляться по наименьшей стоимости и по результату тестового задания.

Предложения с заоблачными ценами буду сразу отклонять.

Оплата по факту выполнения.

15 лет назад
MCKotya
39 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Natalia_Bojko
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Очень положительный исполнитель. Работа всегда выполнена качественно и в срок, продолжаем сотрудничество.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Natalia_Bojko
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад