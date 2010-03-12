Расшифровка аудио.

Здравствуйте, требуется ответственный человек для расшифровки аудио файлов. Работа не разовая, периодическая. На данный момент нужно расшифровать 5-6 часов аудио.

Тестовое задание http://narod.ru/disk/18322854000/1%20(copy%203).rar.html

всё делать не нужно 2-3 минуты.

Жду предложения с выполненным тестом

С указанием времени на расшифровку 1 часа аудио

Сколько можете делать в день.

С указанием стоимости.

Выбор будет осуществляться по наименьшей стоимости и по результату тестового задания.

Предложения с заоблачными ценами буду сразу отклонять.

Оплата по факту выполнения.