нужно сохранить форматирование и оформление как в оригинальном файле файл для распознавания в приложении желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл (указан в профиле здесь https://www.weblancer.net/users/Maxim_us/ )
связь по :
cor(собачка)bk.ru
- $5Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $60
необходимо перевести инструкцию на немецкий нужно сохранить форматирование и вставки русских слов из меню аппарата (нужно все также только на немецком ) файл для перевода в приложении желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл ...Закрыт8 лет назад
- $100
ссылка на прибор https://denascorp.ru/?t=catalog&id=1&groups=u&types=1&catalog_id=152 связь по емайлу из профиля или скайп из профиляМобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
требуется консультация что необходимо сделать чтобы увеличить посещаемость и количество продаж в магазине http://exclusiv-store.com/ предположения может быть больше новых товаров / новостей /статей о товарах может быть переделать страницы для оптимизации под поисковики может быть новый более современный ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $6
Надо сделать перевод технического задания по системе поддержания холода желающие заняться присылайте тестовый перевод на емайл (смотрите емайл здесь http://www.weblancer.net/users/maxim_us/) документ в приложении тест The current state of the art for passive solutions is maintenance of 2-8 C for ...Завершен9 лет назад
- $200
Необходимы услуги по выбору и расчету устройств учета тепла при отоплении квартир Подробное задание в приложении связь по емайлу из профиляЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Зарубежному заказчику необходимо разработать или предоставить проект готового робота части которого можно печатать на 3D принтере Основной целью является конструирование "сумчатого" робота , который транспортируется обычным роботом, и может быть помещён вовнутрь транспортного средства, который ...Машиностроениенет заявокЗакрыт9 лет назад
необходимо пообщаться с покупателем из австралии об оплате полученного им прибора по скайпу или по телефону оплата webmany или карта приватбанка связь по емайл (смотрите емайл здесь http://www.weblancer.net/users/maxim_us/)Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $130
Надо сделать перевод инструкций мед приборов на английский Оформление как в примере (на А4 шрифт 16) желающие заняться присылайте тестовый перевод на емайл (смотрите емайл здесь http://www.weblancer.net/users/maxim_us/) инструкции exclusiv-store.com/files/1.pdf exclusiv-store.com/files/2.pdf тест exclusiv-store.com/files/test.docx образец exclusiv-store.com/files/sample.docx оплата webmoneyЗавершен10 лет назад
http://exclusiv-store.com почемуто со вчерашнего дня стал без видимых причин при заходе на страницы товара выдавать какието ошибки и не работает как надоИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $300
Требования к магазину магазин на английском а админка на русском небольшой дизайн шаблона по тематике радиолампы движок желательно OpenCart будет на американском хостинге (уже есть) прием платежей пейпал встроеные социальные функции Facebook twitter и др американские внести в него 200 товаров ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Есть радиолампы и радиодетали необходимо на каждую из них составить описание на англ для выставления в магазине для каждой радодетали надо: 1 — что за лампа и ее назначение 2 — паспортные данные на англ и ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
есть списки радиоламп и радиодеталей (первый из них в приложении) необходимо на каждую из них составить описание на англ 1 -- что за лампа 2 -- паспортные данные на англ и если есть фото паспорта на ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
нужно перевести вот это видео на рус язык http://www.youtube.com/watch?v=EMKlmnsmMgk сам перевод можно в виде простого текста в вордеЗакрыт12 лет назад
требования к магазину американский хостинг прием платежей пейпал встроеные социальные функции внести в него 200 товаров (скопировать готовое описание и фото) связь по cor(собачка)bk.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $40
Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод (в приложении) на cor (собачка)bk.ru http://exclusiv-store.com/files/manual.doc http://exclusiv-store.com/files/test.doc оплата webmoneyПереводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $65
Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод (в приложении) на cor(собачка)bk.ru инструкция по ссылке http://exclusiv-store.com/files/pcm-3.rar инструкция на такойже прибор предыдущей модели (много повторяется) http://exclusiv-store.com/files/old.pdf оплата webmoneyЗакрыт12 лет назад
- $40
Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод (страница № 13 )на cor(собачка)bk.ru инструкция в приложении оплата webmoney -------------------------------------------------------------------------------------------- Если Вы не указываете сумму и срок система не позволит вас выбрать ...Завершен13 лет назад
- $18
Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод на cor(собачка)bk.ru инструкция и тест в приложении инструкция 9 страниц по 1800 знаков оплата webmoney -------------------------------------------------------------------------------------------- Если Вы не указываете сумму и срок ...Закрыт13 лет назад
- $45
Надо сделать перевод инструкций мед приборов на английский желающие заняться присылайте тестовый перевод на cor(собачка)bk.ru инструкции и тест в приложении инструкции 14.4 страниц по 1800 знаков оплата webmoney -------------------------------------------------------------------------------------------- Если Вы не указываете сумму и срок система не ...Завершен13 лет назад