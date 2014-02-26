Maxim_us

Максим Приймук Maxim_us

 
45 летУкраина/Павлоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

связь по :

cor(собачка)bk.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$405
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Распознать PDF в ворд с сохранением форматирования

    $5

    нужно сохранить форматирование и оформление как в оригинальном файле файл для распознавания в приложении  желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл (указан в профиле здесь https://www.weblancer.net/users/Maxim_us/ )

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод с английского на немецкий с сохранением форматирования

    $60

    необходимо перевести инструкцию на немецкий  нужно сохранить форматирование и вставки русских слов из меню аппарата  (нужно все также только на немецком ) файл для перевода в приложении  желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Консультация по увеличению посещаемости и продаж в магазине

    $30

    требуется консультация что необходимо сделать чтобы увеличить посещаемость и количество продаж в магазине http://exclusiv-store.com/ предположения может быть больше новых товаров / новостей /статей о товарах может быть переделать страницы для оптимизации под поисковики может быть новый более современный ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод технического задания с англ на русский

    $6

    Надо сделать перевод технического задания по системе поддержания холода желающие заняться присылайте тестовый перевод на емайл (смотрите емайл здесь http://www.weblancer.net/users/maxim_us/) документ в приложении тест The current state of the art for passive solutions is maintenance of 2-8 C for ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание недорого робота для печати на 3D принтере

    $10

    Зарубежному заказчику необходимо разработать или предоставить проект готового робота части которого можно печатать на 3D принтере Основной целью является конструирование "сумчатого" робота , который транспортируется обычным роботом, и может быть помещён вовнутрь транспортного средства, который ...

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо пообщаться с покупателем из Австралии

    необходимо пообщаться с покупателем из австралии об оплате полученного им прибора по скайпу или по телефону оплата webmany или карта приватбанка связь по емайл (смотрите емайл здесь http://www.weblancer.net/users/maxim_us/)

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод инструкций мед. приборов на английский

    $130

    Надо сделать перевод инструкций мед приборов на английский Оформление как в примере (на А4 шрифт 16) желающие заняться присылайте тестовый перевод на емайл (смотрите емайл здесь http://www.weblancer.net/users/maxim_us/) инструкции exclusiv-store.com/files/1.pdf exclusiv-store.com/files/2.pdf тест exclusiv-store.com/files/test.docx образец exclusiv-store.com/files/sample.docx оплата webmoney

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Магазин по продаже радиоламп (сделать и заполнить)

    $300

    Требования к магазину магазин на английском а админка на русском небольшой дизайн шаблона по тематике радиолампы движок желательно OpenCart будет на американском хостинге (уже есть) прием платежей пейпал встроеные социальные функции Facebook twitter и др американские внести в него 200 товаров ...

    OpenCart
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Составление описаний для радиоламп на англ.

    $10

    Есть радиолампы и радиодетали необходимо на каждую из них составить описание на англ для выставления в магазине для каждой радодетали надо: 1 — что за лампа и ее назначение 2 — паспортные данные на англ и ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составление описаний для радиоламп на англ.

    есть списки радиоламп и радиодеталей (первый из них в приложении) необходимо на каждую из них составить описание на англ 1 -- что за лампа 2 -- паспортные данные на англ и если есть фото паспорта на ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Магазин по продаже радиоламп (сделать и заполнить)

    требования к магазину американский хостинг прием платежей пейпал встроеные социальные функции внести в него 200 товаров (скопировать готовое описание и фото) связь по cor(собачка)bk.ru

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод инструкции мед. прибора на английский

    $40

    Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод (в приложении) на cor (собачка)bk.ru http://exclusiv-store.com/files/manual.doc http://exclusiv-store.com/files/test.doc оплата webmoney

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод инструкции мед. прибора на английский

    $65

    Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод (в приложении) на cor(собачка)bk.ru инструкция по ссылке http://exclusiv-store.com/files/pcm-3.rar инструкция на такойже прибор предыдущей модели (много повторяется) http://exclusiv-store.com/files/old.pdf оплата webmoney

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод инструкции мед. прибора на английский

    $40

    Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод (страница № 13 )на cor(собачка)bk.ru инструкция в приложении оплата webmoney -------------------------------------------------------------------------------------------- Если Вы не указываете сумму и срок система не позволит вас выбрать ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод инструкции мед. прибора на английский

    $18

    Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод на cor(собачка)bk.ru инструкция и тест в приложении инструкция 9 страниц по 1800 знаков оплата webmoney -------------------------------------------------------------------------------------------- Если Вы не указываете сумму и срок ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод инструкций мед. приборов на английский

    $45

    Надо сделать перевод инструкций мед приборов на английский желающие заняться присылайте тестовый перевод на cor(собачка)bk.ru инструкции и тест в приложении инструкции 14.4 страниц по 1800 знаков оплата webmoney -------------------------------------------------------------------------------------------- Если Вы не указываете сумму и срок система не ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
YeVentura
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$35
8 баллов
2 года назад
Перевод инструкции мед прибора на английский
Рекомендую данного человека как заказчика. Оплату произвел в срок. В дальнейшем буду с ним сотрудничать.
Отличный исполнитель. Ответсвенный, четкий подход к работе. Рекомендую.
Ответный отзыв
sglybov
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Распознать PDF в ворд с сохранением форматирования
OK
ok
Ответный отзыв
Mannifred
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
6 баллов
8 лет назад
Перевод описания генератора
Работал давно, ничего конкретного сказать не могу. Но и плохого не припоминается.
Спасибо за перевод было приятно с вами работать
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odysseus82
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Перевод технического задания с англ на русский
Отличный заказчик! Все быстро, четко и понятно. Рекомендую к сотрудничеству.
перевод просто супер денежка ушла если не против будем вам еще такие же тексты давать
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LUCRATIVE
Евгения 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$130
10 баллов
10 лет назад
Перевод инструкций мед. приборов на английский
Порядочный заказчик.
Все шикарно и именно так ка квсе нам было нужно
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