odysseus82

Константин odysseus82

 
41 годРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный переводчик с/на английский и французский язык, титровальщик, специалист службы поддержки

Здравствуйте!

Спасибо, что заглянули в мой профиль :)

Я - специалист-переводчик на/с английского и французского языка с 13-летним опытом, больше 5 лет активной дистанционной работы как с бюро, так и частными заказчиками и организациями. 

Осуществляю высококачественный перевод разных тематик. Занимаюсь корректурой и редакцией текстов.

Перевожу и озвучиваю ролики, монтирую видео, создаю субтитры.

Работаю также в CAT (Trados Studio (2011,2015), memoQ, Transit NXT, Deja VuX2).

Я получаю удовольствие от свое профессии, и доставлять заказчику качественный перевод в срок - мой принцип.

Хорошего вам дня!

С моим портфолио вы также можете познакомится здесь

skype: kbuyalo

e-mail: [email protected]

тел: +7-988-618-8623

Trados
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Dark_Nir
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Вычитка текста компьютерной игры
Сделал всё в указанные сроки. Проверил дополнительный текст после моих правок. Очень доволен, рекомендую.
Очень вежливый, терпеливый, компетентный и толерантный заказчик. С Данилом приятно сотрудничать, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Перевод технического задания с англ на русский
перевод просто супер денежка ушла если не против будем вам еще такие же тексты давать
Отличный заказчик! Все быстро, четко и понятно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$3/час
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга