Профессиональный переводчик с/на английский и французский язык, титровальщик, специалист службы поддержки
Здравствуйте!
Спасибо, что заглянули в мой профиль :)
Я - специалист-переводчик на/с английского и французского языка с 13-летним опытом, больше 5 лет активной дистанционной работы как с бюро, так и частными заказчиками и организациями.
Осуществляю высококачественный перевод разных тематик. Занимаюсь корректурой и редакцией текстов.
Перевожу и озвучиваю ролики, монтирую видео, создаю субтитры.
Работаю также в CAT (Trados Studio (2011,2015), memoQ, Transit NXT, Deja VuX2).
Я получаю удовольствие от свое профессии, и доставлять заказчику качественный перевод в срок - мой принцип.
Хорошего вам дня!
С моим портфолио вы также можете познакомится здесь
skype: kbuyalo
e-mail: [email protected]
тел: +7-988-618-8623
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Портфолио
- Перевод на тему мужской моды194 просмотра
- Локализация игры для Android (рус-англ)212 просмотров
- Перевод новостной статьи с американского ресурса211 просмотров
- Перевод с французского памятной записки256 просмотров
- Перевод с английского задания на разработку идеи234 просмотра
- Пример худож-го перевода с французского236 просмотров
- Пример перевода с англ. на русс. теста230 просмотров
- Перевод на английский договора429 просмотров
- Перевод с английского о печати на стекле217 просмотров
- Перевод анг-рус текста тех-ой тематики362 просмотра
- Перевод с английского аналитико-экономической стат202 просмотра
- Перевод рус-англ вступления к монографии208 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Сделал всё в указанные сроки. Проверил дополнительный текст после моих правок. Очень доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
Очень вежливый, терпеливый, компетентный и толерантный заказчик. С Данилом приятно сотрудничать, однозначно рекомендую!
$6
10 баллов
9 лет назад
перевод просто супер денежка ушла если не против будем вам еще такие же тексты давать
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все быстро, четко и понятно. Рекомендую к сотрудничеству.
Переводы
1 отзыв
$3/час
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга