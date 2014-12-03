Профессиональный переводчик с/на английский и французский язык, титровальщик, специалист службы поддержки

Здравствуйте!

Спасибо, что заглянули в мой профиль :)

Я - специалист-переводчик на/с английского и французского языка с 13-летним опытом, больше 5 лет активной дистанционной работы как с бюро, так и частными заказчиками и организациями.

Осуществляю высококачественный перевод разных тематик. Занимаюсь корректурой и редакцией текстов.

Перевожу и озвучиваю ролики, монтирую видео, создаю субтитры.

Работаю также в CAT (Trados Studio (2011,2015), memoQ, Transit NXT, Deja VuX2).

Я получаю удовольствие от свое профессии, и доставлять заказчику качественный перевод в срок - мой принцип.

Хорошего вам дня!

С моим портфолио вы также можете познакомится здесь

skype: kbuyalo

e-mail: [email protected]

тел: +7-988-618-8623