Dark_Nir

Данил Dark_Nir

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Фрилансер

Работаю в фотошопе, кореле.

Монтирую видео, озвучиваю текста.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Найти похожую группу шрифтов под старину

    $1

    Имеется шрифт a_allgidusdstr. Необходимо найти похожую группу шрифтов (обычный, наклонный, жирный), оформленную под старину или вестерн с кириллицей. Шрифт не должен быть сильно специфичным, необходим для замены стандартного шрифта на телефоне.

    Шрифты8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вычитка текста компьютерной игры

    Необходима полная вычитка текста для компьтерной игры. Игра в стиле фэнтази, с доспехами, мечами, зельями и монстрами. Для каждого идёт своё описание, которое необходимо править. Перечень работ: - исправление грамматических ошибок; ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Кириллизация шрифта Patua One

    Добавить русские символы в шрифт "Patua One", заглавные и строчные, выполнить кёрнинг. Шрифт простой, сложностей возникнуть не должно. В заявке оставляйте цену и примеры ваших работ с шрифтами, или пример пары русских букв этого ...

    Шрифты4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Литературный перевод текста

    Необходимо перевести и литературно оформить текст, чтобы красиво выглядел. Текст из настольной игры "Ярость Дракулы", связанный с книгой и фильмом Брэма Стокера, то есть необходимо разбираться немного в данной тематике. В файле идёт письмо ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

odysseus82
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Вычитка текста компьютерной игры
Очень вежливый, терпеливый, компетентный и толерантный заказчик. С Данилом приятно сотрудничать, однозначно рекомендую!
Сделал всё в указанные сроки. Проверил дополнительный текст после моих правок. Очень доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
liza-elizabeth
Елизавета 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Литературный перевод текста
Интересный проект, четкая постановка задачи и оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро и качественно выполнила перевод художественного текста для игры "Ярость Дракулы". Сначала прислала большую часть от необходимой работы для оценки, потом согласовали моменты и на следующий день перевод был уже у меня. Благодарю за выполненную работу.
Ответный отзыв