Имеется 3D модель из SketchUp 2019 или сохранённая в STL. В модели имеются "дырки" и не замкнутые части, которые необходимо исправить. 100 рублей за исправление и готовый файл.
- $23D-графика3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1
Имеется шрифт a_allgidusdstr. Необходимо найти похожую группу шрифтов (обычный, наклонный, жирный), оформленную под старину или вестерн с кириллицей. Шрифт не должен быть сильно специфичным, необходим для замены стандартного шрифта на телефоне.Шрифты8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима полная вычитка текста для компьтерной игры. Игра в стиле фэнтази, с доспехами, мечами, зельями и монстрами. Для каждого идёт своё описание, которое необходимо править. Перечень работ: - исправление грамматических ошибок; ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добавить русские символы в шрифт "Patua One", заглавные и строчные, выполнить кёрнинг. Шрифт простой, сложностей возникнуть не должно. В заявке оставляйте цену и примеры ваших работ с шрифтами, или пример пары русских букв этого ...Шрифты4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести и литературно оформить текст, чтобы красиво выглядел. Текст из настольной игры "Ярость Дракулы", связанный с книгой и фильмом Брэма Стокера, то есть необходимо разбираться немного в данной тематике. В файле идёт письмо ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад