Литературный перевод текста

ПереводыЗавершен33 заявки505 просмотров
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Необходимо перевести и литературно оформить текст, чтобы красиво выглядел.

Текст из настольной игры "Ярость Дракулы", связанный с книгой и фильмом Брэма Стокера, то есть необходимо разбираться немного в данной тематике.

В файле идёт письмо и название карт с их литературным описанием.

Карты выглядят вот так, нужно прислать пример перевода:

Vampiric Influence

“Professor, if with your arts Mina can somehow see through the monsterseyes, might it be possible that he does the same to us?”

Остальной текст, для оценки объема и сил в прикреплённых файлах.

7 лет назад
Dark_Nir
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
liza-elizabeth
Елизавета 
28 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$8
1 день
Быстро и качественно выполнила перевод художественного текста для игры "Ярость Дракулы". Сначала прислала большую часть от необходимой работы для оценки, потом согласовали моменты и на следующий день перевод был уже у меня. Благодарю за выполненную работу.
Интересный проект, четкая постановка задачи и оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
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