Перевод с русского на японский

ПереводыЗакрыт7 заявок239 просмотров
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Заказ закрыт. Всем спасибо за заявки и извините за беспокойство. На данный момент нашли японца. Но, возможно, нужен будет ещё сотрудник, и тогда рады будем рассмотреть подробнее все заявки и пообщаться.

Нужен переводчик с русского на японский.

Вознаграждение — по договорённости.

Суть работы — периодическое выполнение задач по локализации контента на сайте о детском мультфильме.

Требования к носителю языка:

  • город Москва или Московская область
  • свободное использование компьютера и интернета
Требования к русскоязычным переводчикам:

  • город Москва или Московская область
  • опыт работы гидом от 5 лет (возможна любая другая “языковая” профессия, подразумевающая работу в прямом контакте с носителями языка, то есть не онлайн-перевод и тому подобное)
  • ИЛИ проживание в Японии от 2 лет
  • свободное использование компьютера и интернета
7 лет назад
konoplev
Антон 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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