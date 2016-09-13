Перевод с русского на японский

Доброго. Требуется рерайт/копирайт на английском языке. Статья на 1000 знаков без пробелов - Acer Logo С поиском информации в интернете для написания статей сложности не возникнет, обязательное требование использование в статье (2-3 источника + википедия). Уникальность ...
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Заказ закрыт. Всем спасибо за заявки и извините за беспокойство. На данный момент нашли японца. Но, возможно, нужен будет ещё сотрудник, и тогда рады будем рассмотреть подробнее все заявки и пообщаться.
Нужен переводчик с русского на японский.
Вознаграждение — по договорённости.
Суть работы — периодическое выполнение задач по локализации контента на сайте о детском мультфильме.
Требования к носителю языка:
- город Москва или Московская область
- свободное использование компьютера и интернета
- город Москва или Московская область
- опыт работы гидом от 5 лет (возможна любая другая “языковая” профессия, подразумевающая работу в прямом контакте с носителями языка, то есть не онлайн-перевод и тому подобное)
- ИЛИ проживание в Японии от 2 лет
- свободное использование компьютера и интернета
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