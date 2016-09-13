Перевод с русского на японский

Заказ закрыт. Всем спасибо за заявки и извините за беспокойство. На данный момент нашли японца . Но, возможно, нужен будет ещё сотрудник, и тогда рады будем рассмотреть подробнее все заявки и пообщаться.

Нужен переводчик с русского на японский.

Вознаграждение — по договорённости.

Суть работы — периодическое выполнение задач по локализации контента на сайте о детском мультфильме.

Требования к носителю языка:

город Москва или Московская область

свободное использование компьютера и интернета

Требования к русскоязычным переводчикам: