Перевод с английского на французский

ПереводыЗакрыт12 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен переводчик для разового сотрудничества. Перевод сайта. Обязательно опыт переводов в данной языковой паре и обязательно примеры работ по технической тематике. О цене договоримся. 

7 лет назад
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
16 дней назад