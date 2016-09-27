Нужен небольшой рерайт текстов на русском на лендинге. Задача : сократить и сделать более продающими для лендинга. Плюс перевод на английский и китайский языки
Перевести коммерческое предложение с русского языка на украинский
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Здравствуйте,
Необходимо перевести коммерческое предложение с русского языка на украинский. 1 страница.
Еще надо будет сделать 2 мелкие правки: убрать картинку и заливку.
Исходник в формате .cdr
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