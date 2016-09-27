Перевести коммерческое предложение с русского языка на украинский

$5
ПереводыЗавершен16 заявок720 просмотров
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Здравствуйте,

Необходимо перевести коммерческое предложение с русского языка на украинский.  1 страница.

Еще надо будет сделать 2 мелкие правки: убрать картинку и заливку.

Исходник в формате .cdr

7 лет назад
sshd000
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Mark23
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
4 дня
В сроки выполнено на приемлемом уровне
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