Есть около 3000 изображений с текстом. Нужно текст из изображений перенести в таблицу. Текст на английском языке. Каждое изображение состоит из 10-20 слов. Пример изображения: https://i.snag.gy/Xuj8ye.jpg
- Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет, Необходимо написать бизнес план, для аутсорсинговой компании которая будет специализироваться на разработке программного обеспечения. Компания будет ориентирована на западный рынок. Цель бизнесу плана, что-бы инвестор (США) вложил деньги в открытие компании. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Здравствуйте, Необходимо перевести коммерческое предложение с русского языка на украинский. 1 страница. Еще надо будет сделать 2 мелкие правки: убрать картинку и заливку. Исходник в формате .cdrПереводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для одно-страничного сайта компании, которая будет заниматься рекрутингом IT специалистов необходимо 2 абзаца текста на английском языке. Первый абзац будет о преимуществах сотрдуничества для IT компаний. Второй абзац будет о преимуществах сотрудничества для соискателей. Есть презентации других рекрутинговых компаний. Макет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо написать и оформить коммерческое предложение для компании которая будет заниматься рекрутингом IT специалистов. Есть коммерческие предложения и презентации других рекрутинговых компаний.Презентации1 исполнительЗавершен9 лет назад