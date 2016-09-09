sshd000

Игорь Гладун sshd000

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mark23
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перевести коммерческое предложение с русского языка на украинский
Отличный заказчик, оплата вовремя, всегда на связи.
В сроки выполнено на приемлемом уровне
Ответный отзыв
Arrow57
Алина 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
2 абзаца текста на английском для лендинга рекрутинговой компании
Задание интересное, задача поставлена четко, коммуникабельный заказчик! Спасибо за сотрудничество!
Нормально
Ответный отзыв
artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Создать коммерческое предложение для рекрутинговой компании
все четко и оперативно - и согласования и оплата...рекомендую!
Татьяна проделала отличную работу максимально быстро. Приятно иметь дело с профессионалами!
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