Написать бизнес план для аутсорсинговой IT компании (на английском)

Привет,

Необходимо написать бизнес план, для аутсорсинговой компании которая будет специализироваться на разработке программного обеспечения. Компания будет ориентирована на западный рынок.

Цель бизнесу плана, что-бы инвестор (США) вложил деньги в открытие компании.

Бизнесу план должен быть реальным и рабочим. Калькуляции по открытию и содержанию офиса, зарплаты обслуживающего персонала и IT специалистов есть. Компания будет находиться в Украине.

Цена за работу обсуждается.

Спасибо!