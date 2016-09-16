Нужны интересные уникальные статьи 100%, воды не больше 20%, количество символов не меньше 4000, ключевых - 7%. В день по штуке, но не более 40 шт в месяц. Цена статьи - 150 рублей. Тема будет достопримечательности городов - ...
Написать бизнес план для аутсорсинговой IT компании (на английском)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет,
Необходимо написать бизнес план, для аутсорсинговой компании которая будет специализироваться на разработке программного обеспечения. Компания будет ориентирована на западный рынок.
Цель бизнесу плана, что-бы инвестор (США) вложил деньги в открытие компании.
Бизнесу план должен быть реальным и рабочим. Калькуляции по открытию и содержанию офиса, зарплаты обслуживающего персонала и IT специалистов есть. Компания будет находиться в Украине.
Цена за работу обсуждается.
Спасибо!
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