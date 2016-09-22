Уникальные статьи тематика - путешествия

Нужны интересные уникальные статьи 100%, воды не больше 20%, количество символов не меньше 4000, ключевых - 7%.

В день по штуке, но не более 40 шт в месяц.

Цена статьи - 150 рублей.

Тема будет достопримечательности городов - берем города россии с численностью от 150000 человек и пишем что интересного можно посмотреть и где погулять и т.п.

Работа долгосрочная.

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