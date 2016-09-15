Копирайт описания моделей автомобилей

Необходимо написать 6 статей для сайта автосервиса - тематика: - ремонт коробки передач; - ремонт ходовой и т.д. Условия: - фиксированная оплата за статью: 450 руб.; - выдаются ключевые фразы; - уникальный текст; - текст для людей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайт описания марок автомобилей.
Требование:
- Размер текста не должен быть больше 1500 символов
- Уникальность текста 100% по text.ru
- В тексте должно быть 2-3 вхождения названия модели автомобиля
- Соблюдать оговоренные сроки выполнения
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