Копирайт описания моделей автомобилей

КопирайтингЗакрыт18 заявок217 просмотров
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Нужен копирайт описания марок автомобилей.

Требование:

  • Размер текста не должен быть больше 1500 символов
  • Уникальность текста 100% по text.ru
  • В тексте должно быть 2-3 вхождения названия модели автомобиля
  • Соблюдать оговоренные сроки выполнения
В заявках просьба указывать, стоимость за 1000 символов в рублях и сколько текстов сможете сделать за день.
7 лет назад
nikita02
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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