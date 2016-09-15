Написать информативные сео-статьи для туристического сайта

Оплата 80 рублей за 1000 знаков без пробелов. Без предоплаты. Необходимо будет выполнить тестовое задание – написать небольшую сео-статью по первой теме из списка ниже, и рассказать, как бы вы раскрыли тему.

Темы для статей:

Отдых с детьми

Горящие туры

Экскурсионные туры

Туры выходного дня

Раннее бронирование

Горнолыжные туры

Новогодние туры

Пляжные туры

Например, план первой статьи:

Сначала пишем вводку - как хорошо отдыхать с детьми; потом - говорим об особенностях

отдыха с детьми, расписываем, какие бывают сложности и 3) переходим к

подзаголовкам:

1.Описание типа путевки и принципа отбора туров (в данном случае для отдыха с детьми)

2. Что включено в отдых?

3. Как купить в РУСПО? (Эти подзаголовки (1. 2. 3.) общие для всех статей)

План можно корректировать.

Цель - одна. Текст не должен быть высосан из пальца.

Чтобы собрать информацию, к разделу «Как купить в РУСПО» фрилансеры могут

самостоятельно звонить прямо в агентство на общий номер и расспрашивать менеджеров по продажам. Либо мы предоставим тезисно информацию.

Не содержательные тексты уже прошлый век и нужно стараться делать их максимально

полезными.

Ссылка на контакты: http://ruspo.ru/offices/moskva/

Подробное ТЗ в аттаче.