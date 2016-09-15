Написать информативные сео-статьи для туристического сайта

Необходимо написать 6 статей для сайта автосервиса - тематика: - ремонт коробки передач; - ремонт ходовой и т.д. Условия: - фиксированная оплата за статью: 450 руб.; - выдаются ключевые фразы; - уникальный текст; - текст для людей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата 80 рублей за 1000 знаков без пробелов. Без предоплаты. Необходимо будет выполнить тестовое задание – написать небольшую сео-статью по первой теме из списка ниже, и рассказать, как бы вы раскрыли тему.
Темы для статей:
Отдых с детьми
Горящие туры
Экскурсионные туры
Туры выходного дня
Раннее бронирование
Горнолыжные туры
Новогодние туры
Пляжные туры
Например, план первой статьи:
Сначала пишем вводку - как хорошо отдыхать с детьми; потом - говорим об особенностях
отдыха с детьми, расписываем, какие бывают сложности и 3) переходим к
подзаголовкам:
1.Описание типа путевки и принципа отбора туров (в данном случае для отдыха с детьми)
2. Что включено в отдых?
3. Как купить в РУСПО? (Эти подзаголовки (1. 2. 3.) общие для всех статей)
План можно корректировать.
Цель - одна. Текст не должен быть высосан из пальца.
Чтобы собрать информацию, к разделу «Как купить в РУСПО» фрилансеры могут
самостоятельно звонить прямо в агентство на общий номер и расспрашивать менеджеров по продажам. Либо мы предоставим тезисно информацию.
Не содержательные тексты уже прошлый век и нужно стараться делать их максимально
полезными.
Ссылка на контакты: http://ruspo.ru/offices/moskva/
Подробное ТЗ в аттаче.
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