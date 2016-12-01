Для врачей: статья на тему "Народные методы лечения гельминтозов"

$23
КопирайтингЗавершен2 заявки180 просмотров
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Хороший, интересный, грамотный, профессиональный текст по паразитологии на тему "Народные методы лечения гельминтозов: эффективность и рациональность" с уникальностью 95/95 по етхт, объемом 14-15 тыс. зн. без пробелов. Обязательно использовать современные подходы к лечению, отечественную и зарубежную литературу. Рассмотреть существующие народные методы лечения (тыквенные семена, гранатовые корки, пижма, полынь, чеснок, гвоздика и так далее) с точки зрения доказательной медицины, безопасности и эффективности. Обосновать слабый противоглистный эффект на основании химического состава. Список литературы необходимо прилагать к тексту (при подсчете уникальности не учитывается). Таблицы приветствуются.

7 лет назад
CoMatu
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$23
2 дня
Требовалось немного больше, но Надежда идет навстречу заказчику, готова исправлять, редактировать. Терпелива.
Все ок!
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