Для врачей: статья на тему "Народные методы лечения гельминтозов"

Хороший, интересный, грамотный, профессиональный текст по паразитологии на тему "Народные методы лечения гельминтозов: эффективность и рациональность" с уникальностью 95/95 по етхт, объемом 14-15 тыс. зн. без пробелов. Обязательно использовать современные подходы к лечению, отечественную и зарубежную литературу. Рассмотреть существующие народные методы лечения (тыквенные семена, гранатовые корки, пижма, полынь, чеснок, гвоздика и так далее) с точки зрения доказательной медицины, безопасности и эффективности. Обосновать слабый противоглистный эффект на основании химического состава. Список литературы необходимо прилагать к тексту (при подсчете уникальности не учитывается). Таблицы приветствуются.