Написание текстов для проекта.

Приветствую. Нужно оперативно (почти в онлайн режиме) писать описания товаров. Формат-даю ссылки на страницы товаров, возвращаете ссылки с описаниями. Описания частично есть от поставщика-нужно уникализировать, частично писать с 0. Технические характеристики есть. Товар сложный, в том смысле, ...
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Требуется копирайтер, желательно девушка. С большим опытом, которая сможет написать текст на любую тематику. ТЗ предоставлю в личном сообщение.
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