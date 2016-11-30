Оперативный копирайт в режиме онлайн 200 текстов

Вакансию размещаю повторно, с учетом ошибок предыдущего размещения. Большая просьба внимательно прочитать весть текст ниже. Требуется ОПЫТНЫЙ сотрудник для ведения новостного раздела интернет-магазина китайских телефонов. Обязанности - написание уникальных статей с картинками и ссылками, самостоятельное их размещение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Нужно оперативно (почти в онлайн режиме) писать описания товаров. Формат-даю ссылки на страницы товаров, возвращаете ссылки с описаниями.
Описания частично есть от поставщика-нужно уникализировать, частично писать с 0.
Технические характеристики есть.
Товар сложный, в том смысле, что писать особо нечего - трубопроводная арматура(задвижки, краны, вентили), кабели и провода, светильники промышленные.
Оплата по договоренности-на карту сбербанка, киви, яд(вебманей НЕТ).
Уникальность не менее 80%
Обязательно наличие скайпа с режиме онлайн.
Просьба указывать цену за 1000зн./б.п. в рублях.
Текст 300-700знаков.
200текстов.
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