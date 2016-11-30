Оперативный копирайт в режиме онлайн 200 текстов

КопирайтингЗавершен4 заявки370 просмотров
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Приветствую.

Нужно оперативно (почти в онлайн режиме) писать описания товаров. Формат-даю ссылки на страницы товаров, возвращаете ссылки с описаниями.

Описания частично есть от поставщика-нужно уникализировать, частично писать с 0.

Технические характеристики есть.

Товар сложный, в том смысле, что писать особо нечего - трубопроводная арматура(задвижки, краны, вентили), кабели и провода, светильники промышленные.

Оплата по договоренности-на карту сбербанка, киви, яд(вебманей НЕТ).

Уникальность не менее 80%

Обязательно наличие скайпа с режиме онлайн.

Просьба указывать цену за 1000зн./б.п. в рублях.

Текст 300-700знаков.

200текстов.

7 лет назад
world-company
Дмитрий 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
JTT
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$100
7 дней
Все ок.
Сотрудничество состоялось, всем рекомендую.
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