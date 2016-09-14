Перевод резюме на английский.

Вакансию размещаю повторно, с учетом ошибок предыдущего размещения. Большая просьба внимательно прочитать весть текст ниже. Требуется ОПЫТНЫЙ сотрудник для ведения новостного раздела интернет-магазина китайских телефонов. Обязанности - написание уникальных статей с картинками и ссылками, самостоятельное их размещение ...
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Резюме директора по маркетингу, 2 страницы 11 шрифт.
Перевод с русского на английский.
Какая цена за перевод и какой срок?
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