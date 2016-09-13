Грамматические тесты по французскому языку

Добрый день,есть простое мобильное приложение, которое нужно наполнить тестами по грамматике.

Приложения: mobile app тестов по темам или правилам. Соответственно есть темы, в каждой тема есть правила.

Задача:

- подготовить примерно 10 тем по французскому языку

- каждая тема содержит примерно 5 правил

- к каждому правилу нужно создать порядка 30 тестов.

Итого выходит:

- 10 тем

- 50 правил

- 1500 тестов

Очень важно, чтобы тесты были разбиты по темам и по правилам.Трехэтажные тесты делать не нужно.Вот ссылка на приложение, я сделал пример, чтобы было ясно, чего я от вас ожидаю.

https://play.google.com/store/apps/details?id=lytvynov.dev.french