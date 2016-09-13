Грамматические тесты по французскому языку

Нужно описание лекарств примерно 15-20 шт., для создающейся интернет аптеки -Описание должно быть правильным с медицинской точки зрения -соответствовать SEO ТЗ Нужен копирайтер который либо имеет медицинское образование либо давно занимается данной темой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,есть простое мобильное приложение, которое нужно наполнить тестами по грамматике.
Приложения: mobile app тестов по темам или правилам. Соответственно есть темы, в каждой тема есть правила.
Задача:
- подготовить примерно 10 тем по французскому языку
- каждая тема содержит примерно 5 правил
- к каждому правилу нужно создать порядка 30 тестов.
Итого выходит:
- 10 тем
- 50 правил
- 1500 тестов
Очень важно, чтобы тесты были разбиты по темам и по правилам.Трехэтажные тесты делать не нужно.Вот ссылка на приложение, я сделал пример, чтобы было ясно, чего я от вас ожидаю.
https://play.google.com/store/apps/details?id=lytvynov.dev.french
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