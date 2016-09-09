Нужны авторские статьи по интернет-образованию

Есть 100 новостей, для которых нужно сделать рерайт. Уникальность текста (как с заголовком, так и без него) должна быть: - от 80% (~800 и более знаков) - от 75% (~700 знаков) - от 70% (~600 знаков) - от 65% (текст ...
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Здравствуйте!
Требуется создать большой объем авторских статей. Основная тематика - получение образования в Интернете. В каждой статье будет по несколько ключевых фраз.
Претендентов на заказ прошу присылать ссылки на работы этой или близкой к этой тематике. Также указывайте, пожалуйста, ваши расценки и примерную суточную производительность.
Спасибо.
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