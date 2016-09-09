Написание текстов косметологической и парикмахерской тематики

Добрый день!

Требуется написать две новости о расширении ассортимента двумя новыми косметическими линиями средств (Шугаринг).

Требуется собрать информацию по брендам на сайтах производителей, проанализировать и сделать готовый текст с перелинковкой на внутренние тематические страницы сайта. В тексте выразить основные преимущества и убедить клиента что данные средства качественно расширят его ассортимент, популярны и быстро найдут своего покупателя в его Регионе.

Для справки - Наша компания торгует крупным оптом в регионы России, Казахстана, Белоруссии и Украины.

Тексты должны быть написаны с подачей именно для Таких клиентов.

При серьезности отношения, хорошем уровне текста, соответствии специфике направления деятельности (компетентности), скорости выполнения работы, адекватности цен и быстрого понимания поставленных задач, возможно долгосрочное сотрудничество по вопросам написания текстов для сайтов, рассылок, социальных сетей и других видов продвижения услуг и продукции нашей компании. Работы много.

Подробности по проекту в прилагаемом файле.

Внимание!

Прошу сразу указывать стоимость за 1000 знаков и сроки выполнения.

Без предоплаты.