Написание текстов косметологической и парикмахерской тематики

КопирайтингЗакрыт7 заявок241 просмотр
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Добрый день!

Требуется написать две новости о расширении ассортимента двумя новыми косметическими линиями средств (Шугаринг).

Требуется собрать информацию по брендам на сайтах производителей, проанализировать и сделать готовый текст с перелинковкой на внутренние тематические страницы сайта. В тексте выразить основные преимущества и убедить клиента что данные средства качественно расширят его ассортимент, популярны и быстро найдут своего покупателя в его Регионе.

Для справки - Наша компания торгует крупным оптом в регионы России, Казахстана, Белоруссии и Украины.

Тексты должны быть написаны с подачей именно для Таких клиентов.

При серьезности отношения, хорошем уровне текста, соответствии специфике направления деятельности (компетентности), скорости выполнения работы, адекватности цен и быстрого понимания поставленных задач, возможно долгосрочное сотрудничество по вопросам написания текстов для сайтов, рассылок, социальных сетей и других видов продвижения услуг и продукции нашей компании. Работы много.

Подробности по проекту в прилагаемом файле.

Внимание!

Прошу сразу указывать стоимость за 1000 знаков и сроки выполнения.

Без предоплаты.

7 лет назад
kpn-13
Павел 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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