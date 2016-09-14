Переписать ответы-вопросы

Есть урл https://otvet.mail.ru/question/33764322 нужно переписать сам вопрос и ответ к нему использую ключ. слова. Ответов может быть несколько. Но на выходе ответы должны быть более полезные и информативные чем у исходника. Так же нужно будет иногда вставлять картинки. Ссылки на википедию, видиео с ютуб (если на этих ресурсах есть явный ответ) и другие

авторитетные ресурсы. После этого загрузить на сайт вопросы и ответы.

Работы много. Работа на несколько месяцев. Так что нужен ответственный исполнитель. Кто может качественно выполнять работу на протяжение всего срока. И самое главное что бы получался уникальный и полезный материал на

выходе.

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