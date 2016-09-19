Написать 6 статей для магазина Кофе

Необходимо подготовить несколько рекомендательных писем(около 50шт.), в виде шаблона. В данном письме клиент высказывают свою благодарность исполнителю за предоставленные услуги в определенной сфере деятельности. Особые требования: - письмо должно быть составлено на украинском языке (Обязательно) - в заявке разместить пример ...
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6 статей по 3000 с.б.п.
Тематика кофе его история и полезная информация.
Уникальность не ниже 90%, Главред не ниже 6,5
Подробное ТЗ после выбора подрядчика
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