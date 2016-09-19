Написать 6 статей для магазина Кофе

КопирайтингЗавершен34 заявки348 просмотров
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6 статей по 3000 с.б.п.

Тематика кофе его история и полезная информация.

Уникальность не ниже 90%, Главред не ниже 6,5

Подробное ТЗ после выбора подрядчика 

7 лет назад
shatamba
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
zhanna_malyshko
Жанна Малышко 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$1
2 дня
Спасибо, все в срок.
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