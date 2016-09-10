Написать 4 статьи по 2500 символов про форекс (всего 10 тыс. символов)

Требуется 4 статьи объемом 2500 символов каждая про форекс. Интересная статья "без воды". Требование к оформлению: 1 изображение, разделение на абзацы, 2 подзаголовка. Более полное ТЗ выбранному исполнителю.

Напишите, какой у вас опыт написания статей на тему форекс/финансы с примерами.

Без примеров работ по данной теме кандидат не рассматривается.

Срок: 2 дня. Бюджет 8$